Mateusz Damięcki już nie ukrywa synów! Franciszek i Ignacy rosną jak na drożdżach! Będą łamać niewieście serca w przyszłości?

Mateusz Damięcki i Paulina Andrzejewska

Mateusz Damięcki to polski aktor, który od lat cieszy się sporą sympatią fanów. Choć wzdychają do niego tabuny fanek, on wzdycha do ukochanej żonie, instruktorce baletu Paulinie. Para wzięła ślub 20 stycznia 2018 roku, a ich początek znajomości jest dość zaskakujący.