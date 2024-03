„Malanowski i Partnerzy”. Tak dziś wyglądają aktorzy kultowego paradokumentu. Co słychać u detektywów Bronisława Malanowskiego?

Widzowie pokochali serial „Malanowski i Partnerzy”

„Malanowski i Partnerzy” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali detektywistycznych ostatnich lat. Fabuła paradokumentu opowiadała o działalności biura detektywistycznego z Warszawy, prowadzonego przez Bronisława Malanowskiego - w roli głównej nieodżałowany Bronisław Cieślak.

Początek emisji serialu miał miejsce w 2009 na antenie telewizji Polsat. Produkcja przez lata cieszyła się ogromnym zainteresowaniem widzów, aż do roku 2016, kiedy to stacja zrezygnowała z kręcenia dalszych odcinków przygód ekipy Malanowskiego. Mimo to, Polsat do dziś regularnie emituje powtórki słynnej detektywistycznej produkcji, która do dziś przyciąga przed telewizory tysiące fanów „Malanowskiego i Partnerów”.