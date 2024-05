Mało kto pamięta, że Zbigniew Wodecki był księdzem. Jego zdjęcie w sutannie to prawdziwy hit!

Zbigniew Wodecki - legenda polskiej sceny muzycznej

Zbigniew Wodecki zapisał się w kartach polskiej muzyki, jako jedna z jej niekwestionowanych ikon. Początki jego kariery sięgają lat 60. ubiegłego wieku, kiedy to grał na skrzypcach w zespole „Czarne Perły i Anawa”. Na początku lat 70. zadebiutował on jako piosenkarz. Jego pierwszy album „Zbigniew Wodecki” okazał się ogromnym sukcesem, za sprawą piosenek takich jak „Rzuć to wszystko co złe", czy „Dziewczyna z konwaliami”. Od tego czasu, Zbigniew Wodecki wydał jeszcze 7 krążków, lansując przy tym swoje największe przeboje takie jak „Zacznij od bacha”, „Chałupy Welcome to”, „Lubię wracać tam, gdzie byłem”, „Izolda”, czy „Z Tobą chcę oglądać świat”.

Muzyk kilkukrotnie zdobywał nagrody na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, a także był dwukrotnym laureatem Fryderyka oraz Złotego Fryderyka.