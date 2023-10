Marcin Hakiel pokazał swoją nową ukochaną! Padniecie na jej widok!

Rozstanie Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek

Marcin Hakiel ma ogromne powody do radości. Słynny tancerz, który w sierpniu ubiegłego roku rozwiódł się z Katarzyną Cichopek, właśnie przeżywa drugą młodość! Porzucony przez żonę mężczyzna, który musiał pogodzić się z tym, że Cichopek odeszła do swojego kolegi z planu śniadaniówki TVP, długo dochodził do siebie po rozstaniu z matką swoich dzieci. Nic dziwnego, w końcu byli małżeństwem od 2008 roku i doczekali się syna oraz córki.

Finalnie jednak trudno nie odnieść wrażenia, że rozstanie z Katarzyną Cichopek... wyszło Hakielowi na dobre! Zadbał o siebie i postanowił otworzyć się na nowe w swoim życiu. Po rozstaniu z gwiazdą „Pytania na śniadanie” znalazł nową miłość, którą była piękna, blondwłosa Dominika. Niestety, ta relacja nie wytrzymała próby czasu.