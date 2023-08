Marcin Korcz to jeden z najprzystojniejszych, młodych aktorów! Mało kto pamięta, że zaczynał w „Rodzinie zastępczej”!

Marcin Korcz urodził się w Krakowie, 15 listopada 1986 roku. Jako syn nauczyciela wychowania fizycznego wiązał swoją przyszłość ze sportem. We wczesnych latach trenował długodystansowe biegi przełajowe, a po zakończeniu liceum planował karierę sportową. Jego plany zmieniły się, gdy zobaczył przedstawienie wystawione przez Grupę Rafała Kmity. Jak opowiadał w rozmowie z polskimradiem.pl został aktorem, bo chciał się wygłupiać tak jak oni!

W drugiej klasie liceum nasza wychowawczyni zabrała nas na wyjątkowe przedstawienie do teatru. Występowała Grupa Rafała Kmity w Teatrze Stu. Wtedy pomyślałem, że też chciałbym się tak wygłupiać jak oni - opowiadał. - Kilka dni później zobaczyłem plakat u mnie w szkole reklamujący kursy przygotowawcze do szkoły aktorskiej. Odebrałem to jako znak. Pojechałem na egzamin na kurs i jakoś się potoczyło.