Marta Manowska kiedyś i dziś. Zobacz, jak zmieniała się gospodyni „Rolnik szuka żony” i „Sanatorium miłości”! Tak wyglądała u progu kariery

Zanim jednak została gwiazdą TVP i ulubienicą widzów, imała się różnych zajęć. Występowała w reklamach i serialach, pracowała w agencji reklamowej oraz współpracowała z telewizją TVN, przeprowadzając castingi do „Ugotowanych”. Mimo tego często słyszała, że powinna wrócić w rodzinne strony, bo wielkiej kariery w stolicy nie zrobi.

Miałam momenty, kiedy słyszałam, „po co tam jesteś w tej Warszawie, wróć na Śląsk, bo to do niczego nie zmierza”, ale ja zawsze wiedziałam, że się uda. Przez kilka dobrych lat walczyłam o to, aby być w tym miejscu, a teraz znów jestem na początku pewnej drogi, choć już nieco innej. Teraz tak naprawdę widzę, że wszystko, co w życiu robiłam, spotkało się w jednym miejscu i miało sens. Wcześniej nie czułam takiego powiązania. Praca przy „Ugotowanych”, moje wykształcenie dziennikarskie, ale i aktorskie, bardzo się przydało - opowiadała nam podczas promocji 2. edycji „Rolnik szuka żony”.