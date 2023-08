Martha Stewart właśnie kończy 82 lata! Gospodyni, milionerka i bizneswoman. Jak wyglądała droga na szczyt Polki, która podbiła świat?

Martha Stewart - polka, która podbiła świat

Martha Stewart urodziła się 3 sierpnia 1941 roku w Jersey City. Jej rodzice - Edward Kostyra i Martha Kostyra (z domu Ruszkowski) byli polskiego pochodzenia. Oboje byli nauczycielami. W młodości Martha chwytała się wielu zajęć, a mocne fundamenty wyniosła z domu rodzinnego. Matka uczyła ją jak gotować i szyć, a babka jak kisić, konserwować i przechowywać żywność. Ojciec był zapalonym ogrodnikiem i nauczył córkę wielu tajników fachu. W czasach studenckich, Martha dorabiała jako modelka, później pomagała ojcu w jego firmie. Pragnęła studiować chemię, lecz przeniosła się na studia artystyczne, kończąc historię architektury.

W 1961 roku poślubiła Andrew Stewarta i para przeniosła się do Connecticut, gdzie kupili i odnowili posiadłość z 1805 roku. To właśnie wtedy zrodziła się pasja Marthy do renowacji i dekoracji wnętrz.