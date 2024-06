Maryla Rodowicz odchodzi z „The Voice Senior”! W kuluarach aż huczy, że jej miejsce TVP zajmie Andrzej Piaseczny!

Na fotelu Trenera w ostatnich latach zasiadała Maryla Rodowicz , która zastąpiła w tej roli usuniętego Andrzeja Piasecznego. W 2021 roku podczas swoich 50. urodzin, wokalista skandował hasła uderzające w ówczesny rząd. - Podobno do telewizji zadzwonił sam „towarzysz Winnicki”, jak żartobliwie nazywamy ze znajomymi prezesa Kaczyńskiego - rzecz wzięta z kultowego serialu „Alternatywy 4”, pasuje idealnie - powiedział, żeby mnie zdjęli ze wszystkich anten TVP - komentował to sam zainteresowany w rozmowie z „Dużym Formatem”. Z tego tytułu w programie pojawiła się właśnie Rodowicz.

Wygląda jednak na to, że było to jedynie zastępstwo.

To prawda, nie dostałam zaproszenia do „The Voice Senior” - potwierdziła w rozmowie z serwisem wokalistka.

Sygnały takiej sytuacji wysyłał już wcześniej Piaseczny. - Z ciekawostek, pewnie wrócę do „The Voice Senior”. To jest dla mnie super. Jest dobrze. To jest fajna rzecz. Ja zawsze mówiłem, że ten program jest dla mnie bardzo, bardzo dobry, że spotykam ludzi, którzy dają mi dużo dobrego od siebie, więc fantastycznie - przytacza jego słowa dla Plejady serwis.

Jak się na to zapatruje Maryla Rodowicz? - Piasek jest bardzo miłym kolegą, życzę mu powodzenia - miała uciąć krótko Rodowicz, przytacza serwis.