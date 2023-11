Mika Chaczatrian szukał miłości w „Love Island. Wyspa miłości 2”. Teraz wziął ślub! Redakcja Telemagazyn

Mika Chaczatrian kilka lat temu postanowił poszukać miłości przed kamerami TV. Zgłosił się do 2. edycji „Love Island. Wyspa miłości”, gdzie niestety nie dane mu było znaleźć drugą połówkę. Jednak co się odwlecze, to nie uciecze i teraz mężczyzna... wziął ślub!