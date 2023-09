„Na sygnale” odcinek 470. Marek planuje się oświadczyć Soni i prosi Benia o pomoc! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Co się wydarzy w 470. odcinku „Na sygnale”?

Lisicki prosi Nowego, by pomógł mu umówić się z jego matką. Sonia jest z każdym dniem coraz bardziej zachwycona Markiem. Jej nowy ukochany odnajduje Benia. Wyznaje, że chce się ratowniczce oświadczyć i prosi lekarza, by pomógł mu przygotować zaręczyny. Na dyżurze zespół Benia trafia na wypadek samochodowy. Mężczyzna ma uraz kręgosłupa. Wyznaje ratownikom, że żona chce go zabić. Z kolei kobieta żali się Britney, że przyłapała męża na zdradzie. Nagle zaczyna mieć problemy ze wzrokiem. Anna wciąż szuka dziewczyny, którą spotkała na drodze. Jej stan niepokoi Wiktora. W pracy doktor Banach jedzie z kolegami na wezwanie do kobiety, która twierdzi, że ma zawał. Syn chorej uważa, że jego matka symuluje. Jest stewardem i szykuje się na kolejny lot. Uważa, że matka postanowiła go przy sobie zatrzymać.