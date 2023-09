„M jak miłość” odcinek 1742. Sylwia nagłaśnia sprawę zaginięcia Julii w mediach. To dla Andrzeja cios! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Co wydarzy się w 1742. odcinku „M jak miłość”?

Julia wciąż jest oficjalnie zaginiona, a Sylwia znajduje w mieszkaniu koleżanki należący do Budzyńskiego szalik, który przekazuje policji. Gdy adwokat zostaje ponownie przesłuchany, nie umie wytłumaczyć, w jaki sposób jego szalik trafił do Malickiej, skoro nie odwiedzał ostatnio byłej kochanki. Sylwia postanawia nagłośnić zniknięcie przyjaciółki w mediach - pewna, że odpowiada za nie właśnie Andrzej - i wchodzi w ostry konflikt z Kamilem oraz Wernerem, gdy ci starają się prawnika bronić. U Zduńskich wybuchają kolejne kryzysy. Paweł i Franka próbują opiekować się bliźniaczkami oraz Saperem, ale ponoszą same porażki. Piotrek wyznaje Marii, jak bardzo męczy go fakt, że Kinga nie może liczyć na jego pomoc, gdy zachorował. Rogowska, korzystając z medycznego doświadczenia, od razu syna wspiera. A gdy Piotr decyduje się na szczerą rozmowę także z żoną, Zduńscy na nowo spoglądają w przyszłość z uśmiechem.