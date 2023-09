„M jak miłość” odcinek 1740. Julia rani się, a winą obarcza Andrzeja! U Budzyńskich zjawia się policja [STRESZCZENIE ODCINKA]

Co się wydarzy w odcinku w 1740. „M jak miłość”?

Julia pożycza auto od znajomego właściciela komisu, a później celowo rani się w domu, dzwoni do Sylwii, błagając o pomoc, po czym nagle się rozłącza i wyjeżdża do Włoch. Przerażona przyjaciółka wzywa na miejsce policję i zeznaje, że Malicka mogła paść ofiarą Andrzeja, który ją nękał. Wieczorem u Budzyńskich zjawia się prowadzący sprawę podkomisarz Zięba. Werner błaga Kamila, by pomógł mu w walce z uzależnieniem od seksu z Sylwią. Poza tym Gryc okazuje wsparcie Weronice - na prośbę Anity oraz Poli. Dziewczynka dowiaduje się przypadkiem, że jej mama straciła dach nad głową. Kamil zgadza się, by Weronika zamieszkała w jego domu, przez cały miesiąc. Marta odkrywa w końcu, że jej córka spotyka się z Krisem i że chłopak jest powiązany z gangiem, przeciwko któremu prowadzi śledztwo. Gdy technicy znajdują w gabinecie jej matki podsłuch, Ania jest o krok od załamania. Zdaje sobie sprawę, że Kris ją wykorzystał i nigdy nie był z nią szczery.