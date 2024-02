Parada wyskakujących piersi? Spokojnie, to tylko premiera filmu „Diuna: Część druga”

„Diuna” pobudza kreatywność

O czym jest „Diuna: Część druga”?

„Diuna: Część druga” ukazuje imponującą podróż Paula Atrydy, który zawiera sojusz z Chani i Fremenami. Jednocześnie wkracza na wojenną ścieżkę, pałając żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć. Denis Villeneuve wyreżyserował film na podstawie scenariusza, który napisał we współpracy z Jonem Spaihtsem, opierając się na powieści Herberta.