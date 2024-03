Paweł Gędłek rozkochał w sobie widzów jako Romuś z „Plebanii”. Jego śmierć wstrząsnęła Polską!

Zdecydowaliśmy, że nowy aktor będzie grał jednocześnie Romusia i Pawła Gędłka. Chcemy, by nowy Romuś zachował jak najwięcej cech, które włożył w tę postać Paweł: serdeczność, ufność, dobroć, pewną naiwność. A więc wszystko to, co tak kochali w Romusiu widzowie. Trudno powiedzieć, czy to się uda. Wszystko robimy w biegu. O gwałtownym pogorszeniu się stanu Pawła, przeszczepie i śmierci dowiedzieliśmy się zaledwie w ciągu kilkunastu dni. To był dla nas szok.