„Pierwsza miłość” odcinki 3661 - 3670. Marysia zginie!? Nocny dyżur w klinice będzie miał tragiczny finał! [STRESZCZENIA ODCINKÓW] Karol Gawryś

W najnowszych odcinkach „Pierwszej miłości” dojdzie do wielu dramatycznych wydarzeń, jednak bez wątpienia najtragiczniejsze zdarzenie będzie miało miejsce w klinice We-Med. Na skutek ataku na placówkę, życie Marysi zawiśnie na włosku. Czy to oznacza jej koniec w serialu? Sprawdźcie, co się wydarzy w nowych odcinkach „Pierwszej miłości”!