„Razem odNowa” odcinek 6. Kasia i Artur kochają się, ale... nie lubią się! Joanna Krupa i Ewa Chodakowska miały twardy orzech do zgryzienia!

„Razem odNowa” odcinek 6. - co się wydarzyło?

Kasia i Artur to para z Bełchatowa. Twierdzą, że program to ich ostatnia deska ratunku. Małżonkowie prawie ze sobą nie rozmawiają, co więcej, nie sypiają ze sobą od lat. Artur zarzuca żonie, że przejęła całkowitą kontrolę nad ich życiem, podejmuje wszystkie decyzje, nie liczy się z nim, ważniejsza jest dla niej mama i brat. Kasia natomiast twierdzi, że nie może liczyć na męża w żadnej kwestii, wszystko jest na jej głowie, jej druga połowa nie zna nawet PIN-u do karty bankowej.