„Rodzina na Maxa”. Beata i Filip w końcu stanęli na ślubnym kobiercu! Publikujemy zdjęcia wzruszających scen

Spodobała mi się bardzo wartkość akcji i świetnie napisane dialogi. Co ważne, serial porusza bardzo ciekawy temat. Główna bohaterka ma około 40 lat, a jej partner 25 i to właśnie jest najbardziej zaskakujące, ponieważ w naszym kraju tak duża różnica wieku wciąż jest tematem tabu. Zagranicą częściej możemy spotkać pary, w których kobieta jest znacznie starsza od mężczyzny. W Polsce nadal wywołuje to ogromne emocje - przyznała Sonia Bohosiewicz.