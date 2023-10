„Rolnik szuka żony 10”. Artur odprawił wszystkie kandydatki do domów!? Dziś rolnik afiszuje się jako singiel!

Artur z „Rolnik szuka żony 10” odprawił wszystkie kandydatki do domów?

Czyżby jednak rolnik miał odesłać swoje wszystkie kandydatki do domów i tym samym nie znalazł miłości w programie? Do myślenia daje jego profil na Facebooku, gdzie przedstawia się on jako singiel! Czy Artur celowo nie zmienił statusu na „w związku”, jak to przeważnie robią użytkownicy Facebooka? A może faktycznie żadna z kandydatek nie zdołała go do siebie przekonać? Odpowiedź na to pytanie poznamy najpewniej za kilka tygodni, gdy emisja 10. edycji „Rolnik szuka żony” będzie dobiegać końca.