„Rolnik szuka żony 10”. Waldemar chwali się swoim prasowym debiutem, a w sieci burza! Tylko na tym mu zależało?

Waldemar Gilas jest jednym z piątki rolników, którzy zgłosili się do 10. edycji programu „Rolnik szuka żony” . Pochodzący z Warmii 41-latek wzbudza wśród telewidzów skrajne odczucia - jedni go nie znoszą, a inni wprost uwielbiają. On sam wzbudził niemałą sensację, gdy okazało się, że został przyłapany przez produkcję na utrzymywaniu relacji z pewną kobietą poza kamerami TVP i pomimo swoich deklaracji, nie powiedział swoim kandydatkom całej prawdy na ten temat. Od tego czasu Waldek mocno stracił w oczach większości telewidzów, którzy nie przepuszczają żadnej okazji do ciosania rolnikowi kołków na głowie po każdym odcinku programu.

Jego podejście do całej sprawy mierzi niektórych obserwatorów, przekonanych, że to, co rolnik pokazuje w show TVP, jest dowodem na słuszność ich tezy jakoby chciał się jedynie wypromować. Swoistym gwoździem do trumny ma być z kolei najnowszy powód do dumy rolnika: prasowy debiut i kolumna w drukowanej gazecie.