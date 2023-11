„Rolnik szuka żony 10”. Wybranka Darka przeszła sporą metamorfozę! Niesamowite, jak Nicola wyglądała jeszcze kilka lat temu!

Niezwykła metamorfoza Nicoli z „Rolnik szuka żony 10”

W ostatnim odcinku jubileuszowej edycji programu „Rolnik szuka żony” widzowie byli świadkami narodzin kolejnej pary. Mowa tutaj o Darku, który po odesłaniu pozostałych kandydatek do domu postanowił związać się z Nicolą, z która tworzy już oficjalnie związek. Uczucie, które zaczęło w nich kiełkować po ostatniej randce, zdaje się być naprawdę szczere i mocne. Nawet nieprzychylność rodziny Darka względem jego wybranki nie ma tutaj znaczenia. Wiele wskazuje na to, że to właśnie Nicola w wielkim finale programu okaże się tą jedyną dla rolnika.