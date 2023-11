„Rolnik szuka żony 10” odcinek 8. Rodzina Darka nie lubi Nicoli! Stypa na randce Ani i Mikołaja

Za nami 8. odcinek programu „Rolnik szuka żony 10”. Czy to był najbardziej cringowy epizod w historii? Jest taka szansa! Sprawdźcie, co wydarzyło się w 8. odcinku „Rolnik szuka żony 10”!

Nicola kontra rodzina Darka

Darek wrócił z randki z Nicolą. Od razu po powrocie postanowił porozmawiać z Natalią, której wprost powiedział, że chce rozwijać swoją relację z Nicolą. Podziękował 23-latce za przyjazd na swoje gospodarstwo. Rodzina Dariusza nie do końca była zadowolona z wyboru syna; mama wprost powiedziała, że jest jej szkoda, a siostra... życzyła fajnego chłopaka i powiedziała, że zawsze może do niej zadzwonić lub napisać. Oj, rodzina ewidentnie była zła. Do tego nie spodobało im się, że odesłał Natalię... przed grillem, który sama przygotowywała. Później przyszedł czas na grilla, gdzie ojciec Darka bardzo dał do zrozumienia Nicoli, że on miał inną faworytkę. Trudno zachować w takiej sytuacji spokój, ale Nicola wybrnęła z sytuacji z klasą.

Waldemar zachwycony Ewą!

Waldemar postanowił zaprosić Ewę na randkę. 30-latka do tej pory była jego faworytką. Czy tak będzie także po randce? Zabrał ją na tańce, gdzie... sam się bardziej zmęczył. Jak Waldemar bierze w obroty, to nie ma żartów! Nie wszystko szło zgodnie z planem, co go strasznie denerwowało. To z kolei zaniepokoiło Ewę. Następnie Waldi zabrał Ewę do studia nagraniowego! Piękna 30-latka zaśpiewała dla Waldemara piosenkę „Ta sama chwila”.

Później Waldemar oświadczył Ewie, że chciałby jeszcze mieć... dzieci. Kobieta ewidentnie się tego nie spodziewała i nie odpowiedziała konkretnie. To wybiło Waldka z rytmu. Do tego Ewa wprost wyznała, że czuje, iż rodzina rolnika nie do końca ją akceptuje. Później Waldemar zdecydował się na szczerość i powiedział wprost powiedział Ewie:

Takiej dziewczyny jak ty, to każdy by mi zazdrościł. Takiej jeszcze nie miałem.

Artur i Sara są coraz bliżej!

U Artura sytuacja jest już jasna. Na gospodarstwie 29-latka została tylko Sara, więc postanowili zrobić sobie romantyczną randkę. Łąka, winko i tak się żyje na tej wsi! To jednak ostatnie chwile sielanki, bo niedługo Sara będzie musiała wrócić do siebie. Czekają na nią praca i rzeczywistość. To będzie też dobra weryfikacja relacji z Arturem. Koniec randki był udany, widać, że zaczynają się do siebie zbliżać.

Grill u Artura przebiegł na spokojnie. Sara, mimo tremy, bardzo dobrze poradziła sobie z gradem pytań ze strony rodziny Artura.

Stypa na randce Ani

Tym razem Ania zabrała na randkę Mikołaja. Nie zaczęło się dobrze; Ania zirytowała się tym, że Mikołaj wmawiał jej, że... coś ją dręczy. Cóż, 21-latek chyba nie tym, kogo poszukuje rolniczka. Ich wspólna randka miała więcej wspólnego ze stypą aniżeli z randką. Oboje po prostu nie mieli o czym rozmawiać. Jednak 15 lat różnicy to czasem przepaść. Chyba się nie dogadają.

Agnieszka nie wybierze nikogo?

Agnieszka zabrała Jana i Ireneusza... na konie. Panowie mieli okazję zobaczyć i spróbować samemu, jak się jeździ na koniu, jednak rolniczka nie chciała na to patrzeć. Następnie przyszedł czas na rodzinnego grilla, gdzie Janek trochę za dużo mówił. Rodzina Agnieszki była w ogromnym szoku słuchając tego, co mówi Janek. Agnieszka postanowiła zapytać rodzinę, co sądzą o jej kandydatach. Irek jest już chyba stracony - zbyt zamknięty w sobie i wycofany. Rodzina uznała, że ten facet kompletnie nie pasuje do Agnieszki. Za to Janek już uzyskał częściową aprobatę rodziny, chociaż większość jest zdania, że Agnieszka nie powinna wybrać żadnego z panów!