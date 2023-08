„Rolnik szuka żony 8”. Łukasz Lipiński został ojcem! Jego piękna partnerka pokazała zdjęcie dziecka!

Łukasz chciał znaleźć żonę w „Rolnik szuka żony”

Łukasz Lipiński był jedną z osób, które wstępnie zakwalifikowały się do programu „Rolnik szuka żony 8”. Wizytówka mężczyzny została wyemitowana w zerowym odcinku show, jednak do Łukasza nie napisano tak wielu listów, jak do innych rolników, co oznaczało, że niestety nie zakwalifikował się do finałowej piątki uczestników, których poczynania w kolejnych odcinkach obserwowali widzowie.

Jak widać, jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bowiem wśród listów, które otrzymał Łukasz i tak znajdował się ten jeden, który odmienił jego życie!