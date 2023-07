„Rolnik szuka żony”. Joanna Wielgosz i Kamil Osypowicz nie są już razem? Ukochana rolnika postanowiła przerwać milczenie!

Asia i Kamil z „Rolnika” nie są już razem?

Para znana jest z tego, że chętnie chwali się swoim szczęściem w mediach społecznościowych. Ostatnio jednak fani Asi i Kamila zaczęli się niepokoić o to, czy między narzeczonymi wszystko układa się tak jak należy. Internauci zauważyli bowiem, że ukochana rolnika od pewnego czasu przestała udostępniać wspólne relacje z Kamilem.

Fanom programu „Rolnik szuka żony” z pewnością nie trzeba przedstawiać Kamila Osypowicza i Joanny Wielgosz, którzy niemal z miejsca zapałali do siebie ogromnym uczuciem na planie 8. edycji show. Para, która jest już po zaręczynach, w październiku ubiegłego roku powitała na świecie ich córeczkę Tosię . Teraz dumni rodzice przygotowują się do ślubu, który ma się odbyć już na początku września.

Podczas ostatniej sesji Q&A, fani pary postanowili zapytać Asię o to, co jest przyczyną nagłego zniknięcia Kamila z relacji jego narzeczonej. Ta postanowiła nie robić z tego tajemnicy i dokładnie opowiedziała o tym, co się obecnie dzieje w ich związku. Okazało się, że w u pary wszystko jest w porządku, a nieobecność Kamila w instagramowych relacjach jest spowodowana pracą przy żniwach.