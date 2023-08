„Rolnik szuka żony”. Zmarli dziadkowie na ślubie Joanny i Kamila. Ukochana rolnika ujawnia szczegóły uroczystości Karol Gawryś

Joanna i Kamil są świetnie znani telewidzom za sprawą ich udziału w 8. edycji programu „Rolnik szuka żony”. Para z miejsca zapałała do siebie uczuciem i obecnie szykuje się do ślubu, który zbliża się wielkimi krokami. Niedawno ukochana rolnika postanowiła pokazać, jak wyglądają ostatnie przygotowania do najważniejszego dnia w jej życiu. Okazuje się, że Asia zdobędzie się na poruszający gest, który ma związek z jej nieżyjącymi już dziadkami.