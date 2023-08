„Skazana 3”. Duże zmiany w nowym sezonie serialu! Michał Czernecki zdradził szczegóły: „To jest bardzo niewdzięczne zadanie mówić o serialu”

„Skazana” to już kultowy serial, który nawet doczekał się spin-offa „Pati”. Jak się okazuje przygotowano wiele zmian w nowym sezonie. Jak wyznał Michał Czernecki w rozmowie z co za tydzień, producenci wyciągnęli wnioski z poprzednich dwóch sezonów i reakcji widzów.

Mam nadzieję, że państwa zaskoczy ten scenariusz w całości, nie tylko mój bohater. To jest bardzo niewdzięczne zadanie mówić o serialu kryminalnym przed jego premierą, bo naprawdę wszystko, co państwu powiemy, może zepsuć zabawę. Możemy państwa zapewnić tylko o tym, i nie mówię tylko w swoim imieniu, że wyciągnęliśmy wnioski z pierwszego i drugiego sezonu i przygotowaliśmy ten trzeci tak, żeby się nie powtarzać i żeby scenarzyści próbowali nas zaskoczyć, co im się udało, a co za tym idzie, my zaskoczymy państwa.