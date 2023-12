Świąteczny odcinek „Rolnik szuka żony”. Ania i Kuba ogłoszą szczęśliwe wieści?

Co wydarzy się w świątecznym odcinku „Rolnik szuka żony”?

Już w Pierwszy Dzień Świąt widzowie na antenie TVP 1 zobaczą świąteczne wydanie programu „Rolnik szuka żony”. Marta Manowska odwiedzi pięć par, które powstały w programie na przestrzeni lat.

Do swoich domów zaprosili ją między innymi Małgorzata i Paweł Borysewiczowie, Marta Paszkin i Paweł Bodzianny oraz Joanna i Kamil Osypowiczowie. Będzie to okazja, aby powspominać ważne dla nich momenty, dowiedzieć się, jakie zmiany zaszły w ich życiu i jakie mają plany na przyszłość. Zobaczymy, jak wyglądają ich przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia.