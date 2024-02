Tak mieszkał Tomasz Komenda. Mimo milionowego odszkodowania nie pławił się w luksusach

Sprawą Tomasza Komendy żyła cała Polska

O historii Tomasza Komendy słyszał już chyba każdy. W 2004 roku wówczas 23-letni Komenda został niesłusznie skazany na 25 lat pozbawienia wolności za zgwałcenie i zabójstwo 15-letniej dziewczyny. W połowie marca 2018 został warunkowo zwolniony z więzienia i wyszedł na wolność po 18 latach. 16 maja 2018 roku Sąd Najwyższy orzekł, że Tomasz Komenda nie dokonał zarzucanych mu czynów i go uniewinnił.

Nieoczekiwanie 21 lutego 2024 roku media obiegła smutna informacja o tym, że Tomasz Komenda nie żyje . Jak informuje Gazeta Wyborcza, 46-letni Komenda zmagał się z nowotworem płuc i to on miał być przyczyną jego śmierci.

Tak mieszkał Tomasz Komenda

Po tym, jak Sąd Najwyższy uniewinnił Tomasza Komendę, ten ubiegał się od Państwa o odszkodowanie za 18 lat niesłusznie spędzonych w więzieniu. W 2021 roku mężczyźnie przyznano ponad 800 tys. zł odszkodowania, a także 12 mln zł zadośćuczynienia - w sumie prawie 13 mln zł. Była to najwyższa kwota w historii Polski.

Kiedy dostał odszkodowanie, odwiedziłem go w mieszkaniu, które wynajmował razem z Anką. Na świecie był już jego syn, Filip. Wcześniej poprosił mnie, żebym odebrał Ankę z dzieckiem ze szpitala. Byłem zdziwiony, bo mieli bardzo ciężkie warunki mieszkaniowe - opowiadał Grzegorz Łuszczak w rozmowie z „Newsweekiem”.

Niedługo po tym, jak Tomasz Komenda rozstał się ze swoją ukochaną, przeprowadził się do Wrocławia, a konkretniej do mieszkania, które odziedziczył po babci. Jak twierdził Grzegorz Łuszczak w tej samej rozmowie z „Newsweekiem”, było to dwupokojowe mieszkanie, które było świeżo po remoncie. Niestety nie dane było dziennikarzowi lepiej zaznajomić się z nowym miejscem zamieszkania Tomasza Komendy, gdyż ten jakiś czas po przeprowadzce urwał z nim kontakt.