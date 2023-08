Tak wygląda partner Joanny Jędrzejczyk. Przystojny siatkarz pomógł jej pozbierać się po zdradzie

Tak wygląda partner Joanny Jędrzejczyk

Joanna Jędrzejczyk to dziś jedna z najpopularniejszych kobiet w świecie polskiego sportu. Słynna zawodniczka MMA, bokserka i kick bokserka odnosiła liczne sukcesy na arenie międzynarodowej. Niestety w przeciwieństwie do kariery sportowej, jej życie uczuciowe nie było usłane różami. Przez wiele lat fighterka była związana z piłkarzem Przemysławem Butą. Doszło nawet do zaręczyn pary. Niestety w 2017 roku Joanna Jędrzejczyk zmuszona była zakończyć ten związek. Odkryła, że ówczesny narzeczony ją zdradzał.