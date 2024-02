„The Voice Senior 5”. Finał już tuż-tuż! Sława Przybylska i Marta Manowska wyglądały obłędnie! Zobacz zdjęcia Redakcja Telemagazyn

Wszystko co dobre szybko się kończy - piąta edycja „The Voice Senior” nie jest niestety wyjątkiem. Już 17 lutego 2024 r. uczestnicy zmierzą się ze sobą, a my, widzowie, poznamy odpowiedź na to, kto jest najlepszym głosem. Zobaczcie zdjęcia!