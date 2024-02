Tomasz Adamek ma prześliczną córkę! Weronika Adamek ma 23 lata i idealną figurę!

Tomasz Adamek legendą boksu

Tomasz Adamek to postać, której przedstawiać nie trzeba. Po tym, jak w boksie skończyła się era Andrzeja Gołoty, to właśnie Tomasz Adamek przejął przysłowiową „pałeczkę” i sprawił, że Polacy mogli być dumni z rodaka boksującego z najlepszymi zawodnikami. Adamek to były zawodowy mistrz świata organizacji International Boxing Federation (IBF) i International Boxing Organization (IBO) w wadze junior ciężkiej oraz World Boxing Council (WBC) w wadze półciężkiej. Jest także pierwszym Polakiem, który zdobył „Muhammad Ali Giant Athlete Award”, nagrodę imienia Muhammada Alego za wybitne osiągnięcia sportowe i postawę poza ringiem.

Zapewne wielu fanów boksu do dzisiaj pamięta starcie Tomasza Adamka z Witalijem Kliczką, które odbyło się 10 września 2011 roku we Wrocławiu. Polak co prawda przegrał starcie o pas organizacji WBC w wadze ciężkiej, ale wytrzymał aż 10 rund z piekielnie mocno uderzającym Witalijem Kliczką! To było wielkie wydarzenie!