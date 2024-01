Tomasz Szczepanik uciekł dla niej sprzed ołtarza! Kim jest ukochana żona trenera „The Voice Senior”?

Tomasz Szczepanik uciekł dla Moniki Paprockiej sprzed ołtarza

ZOBACZ ZDJĘCIA

Tomasz Szczepanik to postać, której raczej nikomu przedstawiać nie trzeba. Muzyk już od wielu lat jest liderem popularnego zespołu Pectus, a od pewnego czasu można go również oglądać w roli trenera w popularnym show „The Voice Senior”. Choć osoba Tomasza Szczepanika jest wszechobecna w mediach, to sam muzyk dość niewiele mówi na temat swojego życia prywatnego, w którym jak się okazuje, działo się całkiem sporo.

Obecnie Tomasz Szczepanik już od wielu lat tworzy szczęśliwe małżeństwo z Moniką Paprocką-Szczepanik. Kim jest wybranka lidera Pectus? Okazuje się, że Monika Paprocka od lat jest związana z branżą muzyczną. W przeszłości była agentką grupy Varius Manx i obecna współpracuje ona z zespołem Pectus. To właśnie zawodowa współpraca mocno zbliżyła do siebie Tomasza i Monikę.