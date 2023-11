Tomasz Chic bił się we freak fightach i zgrywał milionera. Teraz wyrzucili go z mieszkania!

Kim jest Tomasz Chic?

Tomasz Chic to internetowy celebryta, który popularność w sieci zdobył pokazując swój pełen uciech, używek i młodych kobiet hulaszczy tryb życia. Dzięki temu zakontraktowano go w federacji MMA VIP, gdzie jednak nie traktował tego jak poważnego sportu, a jedynie platformę do kolejnych swoich działań performatywnych.

Według informacji, jakie można znaleźć w sieci wynika, że Tomasz Chic urodził się w 1983 roku i pochodzi z Radomia. Czym się zajmuje? Z czego ma dochody? Tego już nikt nie wie, chociaż właściwiej byłoby napisać - kto ma wiedzieć, ten wie. Tomasz Chic swoje nagrania emitował na Instagramie, TikToku, a także na kanale YouTube.

Taki tryb życia wymaga naprawdę końskiego zdrowia, z czym niestety coraz gorzej u Chica. Na początku roku, jak informował portal mma.pl, trafił do szpitala z niewydolnością krążenia. Natomiast pod koniec 2022 roku chwalił się, że jego młodziutka partnerka, która dla niego uciekła z ośrodka wychowawczego, spodziewa się ich wspólnego dziecka!