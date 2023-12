TVN urządza „Sylwestra”... przed „Sylwestrem”. Tak będzie wyglądać ich domówka!

Jestem podekscytowana tą domówką. Cenię sobie kameralne imprezy i takie też najchętniej wybieram. Jeszcze nie miałam okazji podczas takiej przyjacielskiej domówki zaśpiewać. To będzie wyjątkowe doświadczenie. Najpierw zaśpiewam w duecie z IGO „Przetańczyć z Tobą chcę całą noc”, czyli cover piosenki Anny Jantar we współczesnej aranżacji, a potem utwór „Don't Stop The Music” Rihanny, która jest jedną z moich ulubionych amerykańskich artystek” - opowiedziała o swoim występie Natalia Szroeder.