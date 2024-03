Uczestniczka „Top Model” robi zawrotną karierę w Polsacie! Ksenia Chlebicka to dziś jedna z najpiękniejszych pogodynek w Polsce!

Uczestniczka „Top Model” robi zawrotną karierę w Polsacie. Kim jest Ksenia Chlebicka?

Ksenia Chlebicka to postać, którą z pewnością dobrze już zdążyli poznać widzowie telewizji Polsat. 30-latka od pewnego czasu jest jedną z najpopularniejszych pogodynek w telewizji Polsat. Jej telewizyjna kariera rozpoczęła się jednak znacznie wcześniej. Po raz pierwszy telewidzowie mogli ją zobaczyć już w 2013 roku, kiedy to jako 19-latka wzięła udział w 3. edycji programu „Top Model”. Choć swoją urodą oczarowała samą Joannę Krupę, to ostatecznie nie udało jej się podbić modowego show TVN.