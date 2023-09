„Walker: Strażnik Teksasu”. Nowy Strażnik Teksasu na antenie AXN! Pokona Chucka Norrisa?

Nowe wcielenie „Strażnika Teksasu”

Chuck Norris przez dziewięć sezonów walczyły z przestępczością jako nieustraszony Texas Ranger. Jared Padalecki (jego pradziadek, Albert Padalecki urodził się w Dziekanowicach, 15 km od Gniezna) piętnaście lat (15 sezonów) walczył z potworami w Nie z tego świata. Teraz jako Cordell Walker, w serialu Walker: Strażnik Teksasu, prezentuje odmłodzoną o niemal trzy dekady wersję znanego wszystkim rangera. Wydawać by się mogło, że to niełatwe zadanie. Jednak powstały już trzy sezony nowej opowieści o szeryfie z przygranicznego stanu, a nowy bohater podbił serca widzów. Może dlatego, że bliżej mu dziś do zabieganego ojca rodziny niż brutalnego stróża prawa.