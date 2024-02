Witold Paszt spędził z nią prawie 50 lat i zmarł dzień po czwartej rocznicy jej śmierci. Kim była żona muzyka?

Kim była żona Witolda Paszta?

Żona zawsze mnie wspierała. Chociaż postawiła jasną granicę, że nie będzie się włączała w moje życie artystyczne. Zamiast jeździć ze mną na koncerty, postanowiła zająć się domem. Bardzo to zresztą lubiła. Wychowywała cudownie nasze dzieci i tłumaczyła im dlaczego taty wiecznie nie ma w domu, bo córki bardzo za mną tęskniły i nie do końca rozumiały, dlaczego inne dzieci mają na co dzień mamę i tatę, a one nie. Żona mówiła więc, że tata robi coś bardzo dobrego, bo swoją pracą poprawia innym nastrój i że trzeba być z tego dumnym. Słyszałem od niej wiele komplementów. Podtrzymywała mnie na duchu jak nikt - wspominał w tej samej rozmowie z Faktem.

W 2018 roku świat Witolda Paszta się zawalił. W lutym 2018 roku muzyk poinformował o śmierci swojej ukochanej żony. Lider grupy VOX początkowo nie potrafił odnaleźć się w świecie bez ukochanej Marty, na szczęście mógł on liczyć na swoje córki, które namówiły go by powrócił do pracy i w ten sposób poradzić sobie z odejściem bliskiej osoby.