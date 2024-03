„Wspaniałe stulecie”. Halit Ergenç jako Sułtan Sulejman Wspaniały podbił serca międzynarodowej publiczności! Co dziś u niego słychać?

Halit Ergenç - co o nim wiemy

„Wspaniałe stulecie” - o czym jest serial?

„Wspaniałe stulecie” to turecki serial telewizyjny, produkowany w latach 2011–2014. Serial przedstawia obrazy z życia dworu osmańskiego, w okresie panowania sułtana Sulejmana Wspaniałego i jego miłości do Roksolany (Hürrem). Serial skupia się na podbojach sułtana, intryg jego żony sułtanki Mahidevran przeciwko Hürrem i miłości jego siostry Hatice do późniejszego wielkiego wezyra - Ibrahima Paszy. Serial był ogromnym sukcesem w Polsce, gromadząc wierne grono fanów.