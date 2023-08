„Zabójca z Rillington Place” odcinek 2. Prawdziwy morderca decyduje się na ruch, który ujawnia światu jego oblicze [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

<p>"Zabójca z Rillington Place" odcinek 2. Prawdziwy morderca decyduje się na ruch, który ujawnia światu jego mroczne oblicze [STRESZCZENIE ODCINKA]</p>materiały prasowe Epic Drama materiały prasowe Epic Drama Zobacz galerię (6 zdjęć)

Seryjny morderca, dziurawy system sprawiedliwości, złamane życia, ślepe oddanie oprawcy. „Zabójca z Rillington Place” to serial, który po mistrzowsku oddaje dramaturgię wydarzeń, które doprowadziły do tragicznej pomyłki sądowej oraz przyczyniły się do zniesienia kary śmierci w Wielkiej Brytanii. Co wydarzy się w drugim odcinku serialu?