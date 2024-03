Zbigniew Ziobro ma sporo młodszą żonę. Patrycja Kotecka-Ziobro przed ślubem robiła karierę w modelingu!

Kim jest żona Zbigniewa Ziobry?

Z całego serca dziękuję wszystkim za modlitwy i życzenia powrotu do zdrowia. Daliście mi siłę do walki ze śmiertelną chorobą nowotworu złośliwego przełyku z przerzutami do części żołądka. Po wielu miesiącach wyczerpującego leczenia onkologicznego przeszedłem skomplikowaną 8-godzinną operację - napisał niedawno Zbigniew Ziobro na portalu X.

Patrycja Kotecka-Ziobro urodziła się 1978 roku, co oznacza, że jest o 8 lat młodsza od swojego męża. Nim związała się ze Zbigniewem Ziobrą, imała się przeróżnych zajęć. Jak zauważył serwis Plejada, próbowała sił jako fotomodelka w kampaniach kosmetyków i ubrań, a swego czasu robiła karierę w mediach. W 2001 r. rozpoczęła pracę w Super Expressie, a następnie związała się z Życiem Warszawy. To właśnie w czasach dziennikarskiej działalności Patrycji, Zbigniew Ziobro pierwszy raz ją zauważył i z miejsca się w niej zauroczył.

Nie ukrywam, że dla nas obojga najważniejszy był ślub kościelny. Wzięliśmy go już dawno - przyznaje Zbigniew Ziobro. - Skoro sprawa wyszła już na jaw, to nie robiliśmy ze ślubu cywilnego tajemnicy. Postanowiliśmy wziąć ślub państwowy, żeby uregulować sytuację prawną. Szczególnie, że spodziewamy się dziecka - mówi. - Uroczystość w Wieliczce była bardzo ciepła i serdeczna. Wokół siebie mieliśmy krąg oddanych przyjaciół - wyznał polityk w rozmowie w Gazetą Krakowską.

Gdy 8 lat temu PiS doszedł do władzy i Zbigniew Ziobro został ministrem sprawiedliwości, jego żona została dyrektorem marketingu i sprzedaży w Link4, spółce należącej do PZU. W 2020 r. awansowała do zarządu i zajmowała tam stanowisko do końca 2022 roku. Niedawno w mediach pojawiła się informacja, że Patrycja Kotecka rozpoczęła pracę w Parlamencie Europejskim w grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Ma doradzać posłom w zakresie politycznych kampanii internetowych.