„Zbuntowany anioł”. Facundo Arana kiedyś i dziś. Tak się zmieniał serialowy Ivo, ukochany Milagros granej przez Natalię Oreiro

„ Zbuntowany anioł " to popularna argentyńska telenowela, wyprodukowana w latach 1998-1999. W Polsce była pokazywana od 29 maja 2000 do 29 maja 2001 roku w Polsacie. Główne role zagrali Natalia Oreiro (Milagros) i Facundo Arana (Ivo). Dzięki serialowi oboje zyskali ogromną popularność w różnych zakątkach świata, ale Arana pozostawał w cieniu swojej serialowej partnerki. Oreiro kilkukrotnie odwiedzała Polskę (ostatnio w Sylwestra 2019/2020).

Ivo ze „Zbuntowanego anioła" - jak zmienił się Facundo Arana?

„Zbuntowany anioł" - o czym jest kultowy serial

Piękna, przebojowa i trochę nieokrzesana - Milagros - jest sierotą wychowaną w klasztorze. Jej matka, porzucona przez jej ojca, zmarła przy porodzie, pozostawiając Milagros jedynie medalik z Matką Boską. Po ukończeniu 18 lat, Mili, nazywana przez wszystkich "Cholito", dostaje posadę służącej w domu bardzo bogatej rodziny DiCarlo. Okazuje się, że głowa rodu - Federic DiCarlo - to ojciec Mili. Przed laty zakochał się on w Rosario, matce Mili, która była służącą i dlatego ojciec zmusił go do poślubienia dziedziczki ogromnej fortuny, Luizy.