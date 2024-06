„Złoty chłopak” odcinek 194. Ferit i Serter otrzymują wyniki testu DNA. Prawda o dziecku Pelin wychodzi na jaw! [STRESZCZENIE ODCINKA]

194. odcinek serialu „Złoty chłopak” w czwartek, 6.06.2024:

Streszczenie [b]194. odcinka „Złoty chłopak”:[/b]

Kaya podejrzewa, że Suna czuje do Ferita coś więcej niż przyjaźń. Mężczyzna postanawia szybko podzielić się swoimi podejrzeniami z kobietą, jednak w odpowiedzi zostaje spoliczkowany! Suna jedzie do szpitala, w którym leży umierająca Pelin, żeby pocieszyć Ferita.

Ferit i Serter otrzymują z kolei wyniki zleconego przez Halisa testu DNA. Prawda w końcu ujrzała światło dzienne: okazuje się, że ojcem dziecka Pelin był Serter. Przebywająca w szpitalu kobieta odzyskuje przytomność i oznajmia, że chce zobaczyć się z Feritem. Mężczyzna postanawia spełnić jej prośbę i po rozmowie z żoną szybko udaje się do sali, w której leży Pelin. Nieświadoma niczego kobieta pyta, co dzieje się z ich synkiem. - Co mi się stało? Co z moim dzieckiem? Nic mu nie jest, prawda?