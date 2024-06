„Złoty chłopak” odcinek 196. Słowa Ferita otrzeźwią Sunę z marzeń o wspólnej przyszłości? [STRESZCZENIE ODCINKA]

196. odcinek serialu „Złoty chłopak” w poniedziałek, 10.06.2024:

Ferit udaje się do rezydencji z myślą, że na miejscu może dojść do spotkania z Nevrą. Po wejściu do salonu zastaje kobietę, która prowadzi ożywione rozmowy z jego dziadkiem. – Pan Halis i ja właśnie rozmawialiśmy o tobie – oznajmia dziewczyna. – Nevra przyszła życzyć rodzinie szybkiego powrotu do zdrowia, a także, żeby przekazać ci dobre wieści w sprawie twojego nowego sklepu – dodaje nestor. – W naszej rodzinie takie decyzje podejmuje wujek. Ponieważ nie wiedziałam, co powie, nie mogłam powiedzieć ci wcześniej – wyjaśnia Nevra.

Po krótkiej wymianie zdań zadowolony Ferit odprowadza kobietę do samochodu. Niespodziewanie na ich drodze staje jednak Suna...

– Co jest, Fericie? Czy to twoja nowa dziewczyna? – pyta złośliwie siostra Seyran.

– To, co teraz się ze mną dzieje, jest czymś innym. Nadal bardzo kocham Seyran, szwagierko. Nie będzie zatem kolejnej Pelin, to niemożliwe – odpowiada Ferit. Tymczasem będąca wciąż pod opieką lekarzy Pelin absolutnie nie chce słyszeć o rozstaniu z Feritem.

W dalszej części odcinka Sefika namawia Abidina, aby w końcu pomyślał o ślubie. Z kolei Halis informuje podczas kolacji wszystkich domowników, że nie jest w stanie pomóc Orhanowi, który przebywa obecnie w więzieniu. Czy dla mężczyzny jest jeszcze ratunek? Strażnik, który pomagał mu w więzieniu, zostaje zawieszony...