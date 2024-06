„Złoty chłopak” odcinek 199. Okkes stawia ultimatum. Seyran krwawi serce, ale musi to zrobić Feritowi! [STRESZCZENIE ODCINKA]

199. odcinek serialu „Złoty chłopak” w czwartek, 13.06.2024:

Streszczenie 199. odcinka „Złoty chłopak” TVP:

Sehmuz wykorzystuje sytuację, by ponownie umówić się z Ifakat. Zerrin uzmysławia córce, że Serter jest jej jedynym wyjściem. Aysen prosi Abidina, by pokazał jej miasto. Halis wzywa do siebie Nukhet. Suna wysyła do męża wiadomość z informacją, że jej ciocia zachorowała. Z tego względu dziewczyna jest zmuszona spędzić noc w rezydencji ojca. Kaya czuje, że łącząca ich więź powoli słabnie. Okkes stawia Seyran ultimatum: albo rozwiedzie się z Feritem i poślubi jego siostrzeńca, albo Orhan zginie w więzieniu.

– Czy słyszysz, co mówisz? To groźba. Tak postępują bandyci. Mówisz, że zabijesz człowieka – mówi z przerażeniem w głosie dziewczyna.

– To właśnie powiedziałem. Wiesz, że mogę to zrobić. Czy ktoś musi umrzeć, żebyś potraktowała moje słowa poważnie, Seyran? – pyta Okkes.

W dalszej części odcinka szantażowana Seyran wiedząc, że nie ma wyjścia, postanawia spotkać się z Feritem. Dziewczyna oznajmia chłopakowi, że pragnie definitywnie zakończyć łączącą ich relację:

– Nie możemy już być razem. Kazałeś mi przemyśleć i podjąć decyzję. Zrobiłam to. Nie chcę cię... – oznajmia Seyran.

– Nie, Seyran, nie wierzę ci. To nie może być prawda. Kłamiesz! – krzyczy rozgniewany Ferit.