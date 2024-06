„Złoty chłopak” odcinek 200. Seyran jest przerażona! Okkes uzmysławia jej, że ma tańczyć, jak jej zagra! [STRESZCZENIE ODCINKA]

199. odcinek serialu „Złoty chłopak” w czwartek, 13.06.2024:

Streszczenie 200. odcinka „Złoty chłopak” TVP:

Orhan wciąż przebywa w więzieniu. Mężczyzna znów zostaje pobity i traci wszelkie nadzieje na to, że uda mu się stamtąd wydostać. Okkes dalej szantażuje Seyran, przesyłając jej zdjęcia Orhana, który leży nieprzytomny w łazience. Przerażona dziewczyna zwraca się o pomoc do swojej siostry.

– Co mam robić? – pyta spanikowana Seyran.

– Nawet jeśli cały kraj uwierzy, że nie kochasz Ferita, on w to nie uwierzy... – odpowiada Suna.

– Niech uwierzy, że go zostawiłam, że go nie chcę. To wystarczy! – mówi Seyran.