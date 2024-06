„Złoty chłopak” odcinek 201. Seyran podpisuje papiery rozwodowe! Pelin zostaje zamknięta w złotej klatce! [STRESZCZENIE ODCINKA]

201. odcinek serialu „Złoty chłopak” we wtorek, 18.06.2024:

Streszczenie 201. odcinka „Złoty chłopak” TVP:

Halis informuje wnuka o kłopotach rodzinnej firmy, a Seyran podpisuje dokumenty rozwodowe. Kaya urządza Sunie scenę zazdrości. Nevrze udaje się przekonać Ferita do zmiany planów.

Suna i Ferit udają się nad morze, aby w spokoju omówić trapiące ich sprawy. Mężczyzna wciąż nie może dojść do siebie po ostatnim zdarzeniu:

– Jak mogła to zrobić? I to na oczach tylu ludzi... Jak mogła trzymać za rękę innego? – zastanawia się Ferit.

– Oddaliliście się od siebie dawno temu. Wydarzyło się tak wiele… Teraz nie możemy już udawać, że nic się nie stało – mówi Suna.

– Nie wierzę, że Seyran to zrobiła. Nie postawiłaby mnie w takiej sytuacji na oczach wszystkich...

– A co z sytuacjami, w których ty postawiłeś Seyran? Wiele wycierpiała. Teraz ty, ja, ta rezydencja… Przypominamy jej o całym bólu, przez który przeszła. Traktuje mnie inaczej niż wcześniej... Może w ten sposób jest szczęśliwsza. Myślę, że ty też powinieneś spróbować i odpuścić. Dlaczego nie chcesz z niej zrezygnować? – pyta kobieta.