„Złoty chłopak” odcinek 210. Zaręczyny Halisa i Hatice. Panna młoda stawia warunki, a do gry wchodzi matka Akina! [STRESZCZENIE ODCINKA]

210. odcinek serialu „Złoty chłopak”

Korhanowie udają się do posiadłości Kazima, aby prosić o rękę Hatice. Chwilę później Suna sięga po telefon i bezskutecznie usiłuje skontaktować się ze swoim mężem. Mężczyzna nie odbiera, ponieważ u jego boku jest Pelin. W dalszej części odcinka Akin przyjeżdża z mamą do szpitala, aby odwiedzić Okkesa. Mężczyzna jest nieprzytomny, a jego ciało i twarz pokrywają liczne siniaki.

Nukhet wspomina swoje trudne dzieciństwo i obwinia ojca o brak obecności i miłości. Mimo to decyduje się powierzyć opiekę nad synem Orhanowi i wyjechać na leczenie. W tym czasie Hattuce przygotowuje się do swojego ślubu z Halisem. Atmosfera w domu jest napięta, gdy Ifakat próbuje przekonać Sunę do sabotowania małżeństwa Halisa. Rodzina przygotowuje się do powitania gości na oświadczynach.

Kobieta zwraca się do syna, aby wyszedł z sali:

– Nie usłyszy cię, mamo. A nawet jeśli, to pewnie i tak nic nie zrozumie – zaczyna Akin.

– Nie musi mnie słyszeć – mówi łagodnie kobieta, a gdy jej syn opuszcza salę, kontynuuje:

– Ty nieudaczniku! Mam nadzieję, że umrzesz i pójdziesz do piekła. Jeszcze nie skończyłam z rodziną Korhanów i Sanlich! – krzyczy w kierunku nieprzytomnego Okkesa.

Następnie akcja przenosi się do rezydencji, w której odbywają się zaręczyny Halisa i Hatice.

– Wszystko, co należy do mnie, będzie należeć także do Hatice. Cokolwiek zechce, tak się stanie – mówi nestor. Mężczyzna nie musi czekać długo na odpowiedź ukochanej.

– Czekałam wiele lat, tak bardzo cierpiałam. Nie wrócę jako panna młoda do rezydencji, z której zostałam wypędzona. Chcę rezydencję w ramach posagu. Inaczej nie wejdę do tego domu jako panna młoda – oznajmia kobieta.