„Złoty chłopak” odcinek 213. Ślub Halisa i Hatice rujnuje makabryczne odkrycie w alkowie! Seyran rzuci się na Pelin! [STRESZCZENIE ODCINKA]

213. odcinek serialu „Złoty chłopak” we wtorek, 9.07.2024:

Streszczenie odcinka 213. serialu „Złoty chłopak” TVP:

W tym odcinku umiera brat Mezide, a Kazim próbuje zatrzymać ciotkę i nie dopuścić do ślubu. Seyran zaś postanawia udać się w odwiedziny do Pelin. Kobieta pragnie się dowiedzieć, czy z Kayą łączy ją coś więcej niż zwykła przyjaźń.

– Wróciłaś do rezydencji... Myślałam, że nie pogodzisz się z Feritem, ale… – rozpoczyna rozmowę Pelin, wpuszczając gościa do mieszkania.

– Okoliczności się zmieniają, ludzie się zmieniają, wszystko się zmienia. Tylko ty wciąż pozostajesz taka sama, Pelin... – odpowiada kobiecie Seyran.

– Powiedz mi otwarcie, co chcesz powiedzieć – prosi wyraźnie zdenerwowana Pelin.

Kobieta nie zamierza więc zwlekać i otwarcie komunikuje, z jaką prośbą przyszła do Pelin.

– Przyszłam ci powiedzieć, żebyś trzymała się z dala od Kai!