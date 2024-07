„Złoty chłopak” odcinek 215. Hatice przegania absztyfikanta Asuman! Seyran donosi Sunie o Pelin i Kai! [STRESZCZENIE ODCINKA]

215. odcinek serialu „Złoty chłopak” w czwartek, 11.07.2024:

Asuman zaprasza Doruka do posiadłości, ignorując wcześniejszą prośbę Hatice o niewpuszczanie do domu obcych. Kobieta rozmawia również z Suną i wyznaje jej, że trener Doruk jest dla niej kimś więcej niż zwykłym znajomym z siłowni. Asuman prosi jednak swoją rozmówczynię o dyskrecję. W dalszej części odcinka Suna odbywa rozmowę z Seyran i wyjawia jej, że Kaya spędził ostatnią noc z Pelin.

– Co sugerujesz? Nic nie rozumiem – odpowiada Suna.

– Nic nie sugeruję, po prostu cię informuję. Co powinnam zrobić twoim zdaniem? Ukryć to przed tobą? Wszyscy wiemy, jaka jest Pelin, prawda?