„Złoty chłopak” odcinek 216. Ferit wręcza Seyran wyjątkowy prezent! Niespodzianka topi jej serce! [STRESZCZENIE ODCINKA]

216. odcinek serialu „Złoty chłopak” w piątek, 12.07.2024:

Ferit szykuje dla Seyran małą niespodziankę. Zanim jednak to nastąpi, para musi się udać na pogrzeb Okkesa. Na miejscu panuje gęsta atmosfera. Akin otwarcie okazuje swoją nieprzychylność wobec Ferita. Młodzi mają już pewność, kto stoi za podrzuceniem przykrej niespodzianki w postaci głowy barana do sypialni Halisa.

W dalszej części 216. odcinka Ferit wręcza żonie tajemniczy prezent. Mężczyzna zapewnia swoją wybrankę, że jego uczucie do niej jest silne i prawdziwe. Przy okazji wyjaśnia ukochanej, co łączyło go z Nevrą. Tymczasem Suna wciąż nie może się pogodzić się z tym, jak zachował się mężczyzna jej życia. Wciąż liczy na to, że Kaya do niej wróci.