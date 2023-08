„Złoty chłopak” odcinek 3. Ferit przypadkiem poznaje Seyran. Dochodzi do wielkiego nieszczęścia! [STRESZCZENIA ODCINKA] Magdalena Bohdanowicz

Co się wydarzy w 3. odcinku tureckiego serialu „Złoty chłopak”? Ferit przypadkiem poznaje Seyran i nie może o niej zapomnieć. Podczas ceremonii poznania się rodzin dochodzi do wielkiego nieszczęścia! To zadecyduje o losie obu sióstr... Sprawdź, co jeszcze się wydarzy w 3. odcinku „Yalı Çapkını”!